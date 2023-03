Após morte de padre Silvio, Miss Rio Preto 2023 será realizado em novo formato

O tradicional concurso de beleza, o Miss Rio Preto, será realizado de uma forma diferente neste ano. Devido ao falecimento do Padre Silvio, que era organizador do evento, o concurso será realizado de forma mais intimista na Câmara Municipal. Padre Silvio Roberto dos Santos, morreu no dia 7 de fevereiro deste ano, aos 72 anos.

Para não deixar de ser realizado, o Miss Rio Preto 2023 será realizado na próxima segunda-feira, 20, às 19h30. A atual Miss Rio Preto, eleita em 2022, Giovanna Galvão, passará a faixa para candidata eleita em segundo lugar, Beatriz Ramos Canato, que assumirá o título a partir da coroação.

A cerimônia terá a participação de familiares das candidatas, autoridades e imprensa. A realização do concurso para o ano que vem ainda é incerta.

