Após dois anos, preço do etanol fica abaixo de R$ 3 na região

Pela primeira vez, após dois anos, o preço do litro do etanol ficou abaixo dos R$ 3,00 em algumas cidades aqui do noroeste paulista. Em abril deste ano o produto chegou a custar quase R$ 6,00 o litro.

Postos de São José do Rio Preto (SP) começaram este sábado (03/09/2022), vendendo o combustível por R$ 2,99 o litro. Este é o menor preço desde 2020, quando a disparada no preço tem assustado os motoristas na hora de abastecer.

Em abril deste ano, o preço do litro do etanol chegou a ser comercializado por R$ 6,00 em algumas cidades. Segundo a ANP, a justificativa para a elevação no preço era a estiagem severa de 2021 que afetou as lavouras de cana-de-açúcar, bem como o aumento constante no preço da gasolina. Nesta última sexta-feira (02/09), entrou em vigor a nova queda de R$ 0,25 no preço do litro da gasolina.

Neste sábado (03/09), a Gazeta pesquisou os preços do etanol em algumas cidades da região. Potirendaba está comercializando o litro do produto, em média, a R$ 3,49. Bady Bassitt por R$ 3,09. Cedral por R$ 2,99. Ibirá por R$ 3,09. Uchoa por R$ 3,19.

Segundo dados de preços do biocombustível da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os preços do etanol pelo Brasil caíram, em média, 4,24% entre a última semana de junho e a semana passada. Nas últimas quatro semanas, o etanol hidratado vem caindo na média nacional.

A explicação, segundo o órgão, é que a venda do etanol em maio reduziu 12,72% no acumulado de 12 meses frente ao registrado no período em 2021. De abril para maio de 2022, as vendas caíram 6,94%.