O paciente ficou internado na UBS de Cosmorama por 7 dias, até quando foi necessário sua transferência para uma UTI na região.

Na ocasião a falta de leitos se tornou um obstáculo muito grande, porém devido aos apelos de sua família e as orações de todos, surgiu uma vaga de UTI COVID no HB de São José do Rio Preto, onde Lucas ficou internado por mais 30 dias.