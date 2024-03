APAE promove comemoração especial em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas e a data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome.

A Síndrome de Down não é uma doença, mas, sim, uma mutação do material genético humano, presente em todas as raças. A pessoa com síndrome de Down apresenta personalidade e características diferentes e únicas. É capaz de sentir, amar, aprender, divertir-se e trabalhar normalmente, podendo ocupar espaço digno na sociedade, assim como todos.

Para celebrar a data a APAE de Votuporanga realizou na última quinta-feira (21) um café da manhã e um café da tarde na sede da instituição. A cada ano que passa, a voz das pessoas com a deficiência e daqueles que vivem e trabalham com elas se torna mais forte!

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga a Diretora da APAE Ivany Domingues, a assistente social Thassia Santana e o professor Geraldo Filho falaram sobre a importância da data, acompanhe:

DV: Thassia qual é a importância do Dia Internacional da Síndrome de Down e por que ele é celebrado em todo o mundo?

“O Dia Internacional da Síndrome de Down é uma ocasião que nos convida a refletir sobre a importância da inclusão, do respeito, da valorização, da diversidade da pessoa com deficiência na nossa sociedade. A Síndrome de é uma condição genética que acontece quando a pessoa possui um cromossomo extra, que é o cromossomo 21, e ele traz consigo desafios únicos. Uma riqueza de talentos, habilidades, novas perspectivas de olhar o mundo. E aí, nós aqui da APAE não poderíamos deixar de celebrar esse dia com as famílias e os nossos atendidos com Síndrome de Down, fazendo nesta comemoração, um momento de interação gostoso para poder celebrar a data!”

DV: Geraldo você pode falar sobre a importância do empoderamento das pessoas com síndrome de Down e como isso pode impactar positivamente suas vidas?

“Gostaria de destacar a importância de dar voz e vez às pessoas com deficiência, reconhecendo seus direitos fundamentais de ir e vir, desfrutar de tudo que a sociedade oferece e ter acesso à educação e saúde. É crucial que profissionais, famílias e membros da sociedade civil atuem juntos para garantir que essas pessoas sejam valorizadas, reconhecendo seu protagonismo e importância na sociedade. O objetivo é assegurar que seus direitos sejam respeitados e que suas vozes sejam ouvidas e ecoem amplamente na sociedade. Então, a minha fala é, dar voz, vez e oportunidades para que esses direitos sejam validados, e que essa voz possa ecoar muito mais em nosso meio.”

DV: Ivany, qual a mensagem que você deixa para celebrar essa data tão importante em nome da APAE de Votuporanga?

“A síndrome de down não limita, ela revela a força, a alegria e a capacidade de cada indivíduo com suas variadas diferenças.”

Vale lembrar que no Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down, segundo dados do IBGE.

Seja um aliado ativo na luta pelos direitos das pessoas com Síndrome de Down. Juntos, podemos criar um mundo mais justo e inclusivo! (Andrea Anciaes Diário de Votuporanga