Amigo encontra homem de 53 anos morto dentro de casa

Um homem de 53 anos foi encontrado por um amigo morto em casa nesta quarta-feira (3) no bairro Parque Residencial Dom Lafaiete Libânio, em Rio Preto. De acordo com informações do registro policial, o amigo chegou ao local para uma visita e viu Roberley Oliveira Petini caído no chão.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 15h15, quando foram acionados via rádio ao endereço. Ao chegarem, se depararam com a testemunha, que lhes contou “que chegou para visitar o amigo e o encontrou caído, inconsciente”.

Uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a chamada, mas a morte foi confirmada ainda no local pelo médico responsável. O delegado de plantão solicitou perícia técnica no local e os exames necessários foram realizados no imóvel. Não consta nenhuma informação sobre arrombamento ou violência na casa.

Veículo da empresa funerária encaminhou o corpo ao IML para exame necroscópico e a documentação foi enviada para distrito policial correspondente a área dos fatos, onde o caso, qualificado como ‘morte suspeita’, será investigado pela polícia.

Enterro

O rio-pretense será velado das 10h às 16h40 desta quinta-feira no Velório Municipal de Três Fronteiras, cidade a 185km de Rio Preto. Já o enterro acontece às 17h no Cemitério Municipal do município.