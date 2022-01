Pai denuncia ex-mulher por abandonar filho de seis anos

Policiais militares de Rio Preto foram acionados pelo pai de um menino, de seis anos, na manhã desta segunda-feira, e atenderam uma ocorrência de abandono de incapaz. Ao chegarem no local, um condomínio no Jardim Marajó, encontraram a criança sozinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto ficava das oito horas da manhã até as seis horas da tarde desacompanhado, até que a mãe chegasse do trabalho.

Na frente da guarnição, a vítima ligou para a acusada, que pediu para o namorado ir até o apartamento.

Aos pms, o homem alegou que vai todos os dias dar o almoço ao enteado, mas depois o deixa sozinho novamente, pois também precisa trabalhar.

O Conselho Tutelar Sul foi chamado e uma conselheira esteve no local. Denúncia será investigada pelo 3º DP.