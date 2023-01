Ameaçado, motorista de aplicativo é obrigado a pagar por droga

Um motorista de aplicativo foi ameaçado e teve o próprio Pix utilizado para pagar as drogas de um ‘passageiro’ nesta segunda-feira (30) em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, era por volta de 20h, quando a vítima, de 59 anos recebeu uma chamada para uma corrida próximo à avenida de Maio.

Assim que passava próximo a um supermercado, o criminoso colocou uma faca na virilha do motorista e disse que estava armado. Com isso, foram até a Vila Toninho para comprar drogas. Chegando no local, comprou uma quantidade de cocaína e usou o Pix da vítima para pagar. Terminada a negociação, continuou ameaçando o motorista.

A ordem era para que continuasse dirigindo. Eles foram até os motéis próximos a Cedral, voltaram para a Vila Toninho, retornaram aos predinhos, passaram pela Zona Norte, foram até a saída de Ipiguá, Boa Vista, retornaram ao Cristo Rei, Jardim Soraya, voltaram ao Caic e, por fim, se dirigiram a uma pracinha próxima ao Soraya, onde o suspeito pediu que fosse deixado, não sem antes roubar o celular da vítima.

Ainda segundo o motorista, ele rodou por mais de 150km com o criminoso, que lhe retirou todo o saldo bancário que tinha, usando o celular dele. Até o momento do fechamento da apresentação da ocorrência, ele ainda não havia conseguido contabilizar todo o prejuízo total.

Segundo o homem, o suspeito era branco, cabelo curto, magro e de estatura média. Ele se comprometeu a encaminhar o extrato dos Pix realizados para o setor de investigação da delegacia correspondente a área dos fatos, que fará a investigação do caso.

Gazeta de Rio Preto