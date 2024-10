Ambulatório de Oncologia participa de Simpósio de Navegação de Pacientes

O Ambulatório de Oncologia teve a honra de participar do Simpósio de Navegação de Pacientes, realizado em São José do Rio Preto. O evento foi uma excelente oportunidade para discutir a importância da navegação de pacientes no contexto oncológico, destacando seu papel essencial na melhoria do atendimento e no acompanhamento contínuo dos assistidos em tratamento.



Representando o Ambulatório de Oncologia, estiveram presentes: Lilian Curti – coordenadora; Bruna Belloni – enfermeira clínica; Maria Tereza Meira Teixeira – técnica de Enfermagem; Camila Marson Trolesi – farmacêutica oncológica e Dayani Ganassim – enfermeira responsável pela transição do cuidado de pacientes.



A navegação de pacientes, realizada pelo enfermeiro, tem como objetivo principal reduzir os atrasos no acesso aos serviços de saúde e proporcionar um atendimento personalizado ao longo de toda a jornada do paciente oncológico. Esse processo contribui para que os assistidos recebam o cuidado adequado de forma contínua, evitando obstáculos e melhorando a experiência durante o tratamento.



A participação no simpósio reforçou o compromisso do Ambulatório de Oncologia com a qualidade no cuidado e com o aprimoramento das práticas de atendimento.