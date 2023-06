Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga comemora 1 ano de funcionamento

Foram aproximadamente 1.300 atendimentos neste período, com qualidade, humanização e acolhimento

Tratamento contra o câncer pode ser difícil, mas não impossível. Pode causar efeitos colaterais, mas eles são amenizados com amor, acolhimento e humanização. Pode haver lágrimas, mas também alegria. Lutas. Vitórias.

Há um ano, a Santa Casa de Votuporanga implementava mais um serviço, ampliando o rol de atendimentos privados. O Ambulatório de Oncologia da Instituição foi inaugurado no dia três de junho de 2022, como um marco na assistência ao paciente com câncer, garantindo assistência integral, humanizada e de qualidade.

Para Gisele Neves da Silva, de 46 anos, o Ambulatório significou muito mais que seu tratamento. A moradora de Votuporanga descobriu o câncer de mama fazia dois anos, mas a cirurgia foi somente no ano passado. Foi na Instituição que ela fez todos os ciclos de quimioterapia. “O atendimento foi ótimo. Os profissionais foram muito acolhedores, atenciosos”, disse.

O término das quimioterapias veio em dezembro do ano passado. “Só posso agradecer por tudo e que Deus transborde saúde na vida de todos”, complementou.

Em um ano, o Ambulatório de Oncologia atingiu a marca de aproximadamente 1.300 atendimentos, uma média de 108 atendimentos por mês. A maioria dos pacientes é do sexo feminino, na faixa etária de 60 a 69 anos.

O serviço conta com uma equipe multidisciplinar completa, proporcionando mais eficiência e agilidade na realização do diagnóstico. Os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e assistente social.

A médica oncologista clínica Dra. Júlia de Oliveira Cordeiro é quem está à frente dos trabalhos. O atendimento é personalizado e tanto os usuários quanto seus familiares têm acesso fácil à equipe para esclarecer dúvidas e receber orientações necessárias.

Estrutura de qualidade

O Ambulatório de Oncologia fica localizado na rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura é composta por recepção, sala de infusão, farmácia oncológica com capela de fluxo laminar, sala de atendimento da equipe multidisciplinar, além de consultório da oncologista clínica.

Em anexo à Santa Casa, o ambulatório conta com equipamentos modernos à disposição para essa assistência. O tratamento consiste em quimioterapia, imunoterapia e terapias alvo. Como temos a estrutura da Santa Casa de Votuporanga à disposição, exames laboratoriais, de imagem e internação podem ser realizados a qualquer momento, conforme a necessidade e o quadro clínico. “Nossos assistidos contam com recursos de exames de imagem, tomografia, ressonância e qualidade. Há protocolos definidos em busca de eficiência e de resolutividade, pensando sempre em assistir nosso usuário de forma humanizada”, destacou Dra. Julia.

Tudo isso com um diferencial: telemonitoramento de enfermagem. Trata-se de um acompanhamento constante dos pacientes com atendimento 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados. “Monitoramos nossos pacientes para que possam ser tratados rapidamente no caso de indisposições e efeitos colaterais da quimioterapia, antes que ocorra um agravamento”, disse Lilian Curti, supervisora do Ambulatório de Oncologia.

Conhecidos como navegadores de pacientes oncológicos, o trabalho é realizado por enfermeiros oncológicos, com respaldo do médico oncologista clínico, para garantir que o tratamento não seja deixado de lado por pacientes em situações desafiadoras. “O enfermeiro educa o paciente para que ele entenda a condição atual e como pode participar ativamente da terapia e oferece suporte aos familiares que também lutam emocionalmente para aceitar o diagnóstico”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, parabeniza a equipe pelo um ano de funcionamento. “Sem dúvidas, o Ambulatório de Oncologia trouxe um marco para nossa Instituição.

A unidade acolhe, assiste, busca métodos para que o tratamento seja o mais humanizado possível. Parabenizo todos os profissionais pelo excelente trabalho e desejo vida longa ao nossos Ambulatório, que ele possa seguir salvando vidas!”, finalizou.