O prazo para retirar a autorização será entre os dias 26 e 29 de outubro, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, número 3.227. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região que a do ano passado. O local destinado será no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça “Gunter Schamall”. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração e promover melhor fluxo. Vale reforçar que não será permitido o consumo no local.