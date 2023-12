Alunos do SESI Votuporanga: exemplo de solidariedade com o projeto Pan Saúde

Na busca por construir uma comunidade mais solidária, os alunos da Escola SESI de Votuporanga se uniram em um projeto exemplar: o Pan Saúde. Essa iniciativa, que vai além de simples doações, impacta positivamente a comunidade local ao arrecadar uma variedade de itens essenciais e promover a conscientização sobre a importância da doação de sangue e medula óssea.

A ação visa auxiliar a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. Recentemente, a escola realizou mais uma entrega de doações. Os produtos arrecadados incluíram roupas, óleo usado e alimentos de primeira necessidade como arroz e leite.

O ano todo foi de muita solidariedade. Todos os meses, remessas de colaborações foram entregues para o Hospital. Foram mais de centenas de mantimentos para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, além de centenas de peças de roupas para o Bazar do Bem e óleo usado.

Essa diversidade de itens reflete o comprometimento dos alunos em atender às necessidades da Instituição e daqueles que dependem de sua assistência.

E como auxilia a Santa Casa?

Cada alimento doado reflete diretamente na demanda do Hospital. Atualmente, são 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. São oferecidos cinco pratos: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. “Tudo que recebemos é encaminhado para o Serviço de Nutrição, evitando, muitas vezes, de comprarmos itens. O montante fica ainda maior, por ser uma ação contínua”, explicou Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos.

Milão falou ainda sobre a entrega de óleo usado. “É enviado para a Saev Ambiental para nos isentar da conta de esgoto”, disse. As roupas são encaminhadas para o Bazar do Bem e toda a renda da comercialização é revertida em equipamentos e materiais para a Instituição.

O projeto

A adesão ao projeto Pan Saúde é notável, com cerca de 350 alunos da Escola SESI de Votuporanga participando ativamente. Esses jovens protagonistas da solidariedade se envolvem em uma “competição do bem”, demonstrando que a união de esforços faz a diferença.

A iniciativa foi desenvolvida pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, e esta é sua segunda edição a favor da Santa Casa. “A Instituição não é apenas local, mas regional. Quisemos valorizar o trabalho de vocês, apresentando o Hospital para as turmas como forma de motivar ainda mais”, ressaltou.

O professou detalhou a ação. “Fiz uma lista com base nas maiores necessidades da Instituição. Cada item vale uma quantidade de pontos, que são revertidos para o time. Entre as solicitações estão produtos de limpeza, alimentos, higiene, material de consumo e etc. Eles fizeram doações mensalmente e vamos somando a pontuação. O nosso objetivo foi unir esporte e solidariedade”, complementou.

A iniciativa se encerra com J.E.S (Jogos Estudantis do Sesi), no qual as salas irão se desafiar em uma série de competições esportivas.

O projeto PanSaúde, liderado pelos alunos da Escola SESI de Votuporanga, é um exemplo inspirador de como a juventude pode fazer a diferença na construção de uma sociedade mais solidária. Através de suas ações, esses alunos não apenas oferecem suporte material, mas também promovem valores essenciais, como empatia, colaboração e responsabilidade social. A comunidade local certamente se beneficia desse comprometimento contínuo e o legado do Pan Saúde perdurará como um símbolo da generosidade.