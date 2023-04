Alunos do Senac Votuporanga criam ‘vakinha’ para Santa Casa

Meta da campanha é comprar um carrinho elétrico para ajudar na locomoção das crianças que estão fazendo tratamento

Os alunos do curso Técnico em Enfermagem, do Senac Votuporanga, criaram uma vaquinha virtual para comprar um carrinho elétrico para a locomoção das crianças internadas no Hospital Santa Casa, de Votuporanga. No site disponibilizado, os estudantes colocaram como meta R$ 2,5 mil e se prontificam a comprar outros itens, como brinquedos, caso haja um excesso de arrecadação. Até a manhã desta segunda-feira, 3, R$ 330 haviam sido arrecadados por meio da iniciativa.

A compra do carrinho elétrico é uma estratégia de humanização que será adotada para acalmar os pequenos pacientes que estão passando por tratamentos no hospital. A ideia é que os atendimentos, procedimentos e internações se tornem momentos mais amenos para as crianças. Ao invés de se deslocar de maca para fazer um exame, por exemplo, o paciente poderá ir dirigindo o carrinho elétrico, ficando mais tranquilo para realizar o procedimento.

A vaquinha virtual foi criada pelos alunos e alunas Anna Carollina Padim, Leandro Silva, Giovanne Prado, Taine Abreu e Maíra Ferreira. Interessados em colaborar com a iniciativa devem acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-crianca-feliz-anna-carollina-padim. Também é possível contribuir com a iniciativa por meio de Pix, usando a chave 3600657@vakinha.com.br.

Os alunos decidiram criar a vaquinha após fazer estágio, no ano passado, na Santa Casa. “Nestas visitas, entramos em contato com a realidade dos pacientes e dinâmica do setor, e veio a ideia de minimizarmos os impactos negativos da internação na rotina, a fim de proporcionar uma assistência mais lúdica, integrativa e menos traumática aos pequenos com um simples gesto de se locomoverem em um carro”, afirma Anna Carollina.

Para a aluna do Senac, o carrinho irá ressignificar a hospitalização. “Para a criança, a internação é uma situação dolorosa, podendo ser traumática. Entendemos que o veículo tornará uma experiência mais significativa e leve”, afirma Anna Carollina.

Vanessa Bortolozo, presidente do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), afirma que acolher e humanizar a vivência dos pacientes é a missão da Santa Casa. “Ficamos muito felizes de ver que o nosso DNA é compartilhado com o público, além do Hospital, que promove ações em prol da Instituição. Agradecemos desde já os alunos do Senac por esse olhar no próximo, pensando em contribuir com nossa assistência”.

A supervisora de enfermagem da Pediatria, Renata Ralio, enfatizou a parceria. “Quando conversamos, ficou nítida a vontade de contribuir com nossos atendimentos, de maneira lúdica. Sem dúvidas, o carrinho irá fazer a diferença para os pequenos, minimizando os impactos da hospitalização”, disse.