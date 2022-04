Alunos do Senac Votuporanga criam projeto para arrecadação de brinquedos para a Santa Casa

O Projeto “Criança Feliz” foi criado pela turma 15 do curso Técnico em Enfermagem; as doações podem ser feitas até o final de maio e serão destinadas à brinquedoteca do hospital

Os alunos da turma 15 do curso Técnico em Enfermagem, do Senac Votuporanga, estão trabalhando para tornar os dias de crianças internadas na Santa Casa de Votuporanga mais alegres. Eles criaram o projeto “Criança Feliz”, cujo objetivo é arrecadar brinquedos em bom estado que serão doados para a brinquedoteca do hospital.

“Os alunos viram a necessidade de atualizar os brinquedos da pediatria do único hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade porque os brinquedos que ficam lá vão ficando velhos e acabam quebrando, então a intenção é levar mais brinquedos em bom estado de conservação. As pessoas que puderem ajudar com doações terão a oportunidade de contribuir na melhora clínica de uma criança que está internada e que poderá se sentir mais acolhida com um brinquedo”, afirma Franciele Cristine Laurindo, docente do curso Técnico em Enfermagem do Senac Votuporanga.

A turma preparou dois pontos de arrecadação em que a população pode deixar sua doação. O primeiro deles é no próprio Senac Votuporanga, localizado na rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista. Já o segundo ponto é na Rádio Conquista FM Riolândia, Avenida 17, 1195, onde a arrecadação será feita até o final de maio, das 9h às 22h.

A Santa Casa de Votuporanga é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Considerada uma Organização Social de Saúde e um dos mais importantes hospitais do interior paulista, 70% de seus pacientes são oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O hospital é referência em alta complexidade para 53 municípios da região, atendendo uma população estimada em 500 mil habitantes, além de atender pacientes de outros estados brasileiros, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Para conhecer sobre os cursos ofertados pelo Senac Votuporanga e saber sobre as inscrições, basta acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga

