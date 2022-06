Ação ocorreu na sexta-feira (dia 03), na Cidade Universitária; mais de 30 mudas foram plantadas na horta educacional

Os alunos de Educação Infantil e dos Ensinos Fundamental I e II do Colégio Unifev, participaram, na última sexta-feira (dia 03), de ações em comemoração à semana do meio ambiente. Os estudantes plantaram mais de 30 mudas de hortaliças (almeirão, rúcula, repolho, couve, alface e salsinha) na horta educacional e visitaram o pomar da Cidade Universitária.



Para o coordenador do curso de Agronomia da UNIFEV, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, responsável pela atividade, essa ação do plantio das mudas é de fundamental importância para o desenvolvimento do aluno e o comprometimento dele com o meio ambiente. “A ideia era mostrar a eles que devemos cuidar da natureza, consumindo conscientemente a água, cuidando do solo e produzindo nosso próprio alimento, evitando grandes desperdícios”, disse.



A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, ressaltou a importância do envolvimento desde cedo com questões ambientais. “Estamos sempre preocupados em envolver esses alunos em ações que enriqueçam o conhecimento deles, formando cidadãos de bem, preocupados com questões importantes como a preservação do meio ambiente”, finalizou.