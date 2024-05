Alunos do Colégio Unifev emocionam mães em homenagem especial

Apresentações da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I reuniram mais de 400 mães no evento em alusão ao Dia das Mães.

O Colégio Unifev promoveu, no último sábado (11/5), uma comemoração especial: uma manhã de celebração e emoção para mais de 400 mães, avós, tias e madrinhas dos alunos do Colégio Unifev, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. As crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I interpretaram canções que foram apresentadas sob à coordenação das professoras de música, Madja Morais e Thais Pestana Ghidoni.

“O Colégio Unifev, reconhecendo a importância do Dia das Mães, celebrou a data com um evento especial dedicado a essas mulheres que tanto amamos. Mães, símbolos de amor, cuidado, carinho e acolhimento, foram recebidas com uma festa cuidadosamente preparada, um delicioso café da manhã e, acima de tudo, a demonstração incondicional do amor de seus filhos”, destacou a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

A advogada Vanderléa Masson mal conteve a emoção ao assistir às apresentações de seus filhos, Maria Júlia e Théo. “Esses momentos são muito significativos, o coração transborda de alegria. Corremos tanto no dia a dia, e aí, paramos um pouco para receber essa homenagem dos nossos pequenos. Foi maravilhoso, amei!”, confidenciou.

As mamães, após assistirem às apresentações de seus filhos, foram agraciadas com mimos ao final do evento.