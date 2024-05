COMUNICADO: Saev Ambiental informa interrupção temporária no abastecimento de água

A Saev Ambiental comunica que, nesta terça-feira, dia 14 de maio, dará continuidade às obras de instalação de uma nova bomba de interligação na Estação de Tratamento de Água (ETA). O serviço está agendado para ocorrer das 7h às 17h.

Esta intervenção é parte integrante do projeto de interligação do Poço Oeste com a ETA, visando aprimorar a eficiência e a qualidade do sistema de abastecimento de água em nossa região.

No entanto, durante esse período, é esperada uma baixa pressão de água nos bairros da área central. Os principais bairros afetados incluem Patrimônios Novo e Velho, Jardim Santo Antônio, Cecap, Parque das Brisas, Vila Budin, San Remo, Santa Luzia, Bairro do Café, Paineiras, Residencial Esther, São João, São Judas, Vale do Sol, Vila América, Vila Paes, Jardim De Bortole e Jardim Flora.

Pedimos a compreensão e colaboração de todos os moradores afetados durante esse período. Reforçamos que estamos trabalhando para minimizar o impacto e restabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível.

Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato com a Saev Ambiental pelo telefone [inserir número de contato] ou acompanhe nossas atualizações em nossas redes sociais.

Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos.