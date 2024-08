Instituição propõe experiência prática para universitários ao incluir participação em campanha publicitária

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev tiveram a oportunidade de participar dos bastidores da campanha do Vestibular 2025, na última semana. A experiência vivenciada nos dois câmpus ofereceu uma visão prática dos processos envolvidos na produção de uma campanha publicitária.

Os estudantes, divididos em grupos, foram recepcionados pela equipe do setor de Comunicação e Marketing da Unifev e outros parceiros envolvidos na ação. O Marketing, em conjunto com a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda, é responsável pelo projeto de extensão.

De acordo com a supervisora do setor de Marketing da Unifev, Graziele de Marchi, essa iniciativa faz parte do compromisso da Instituição em oferecer uma formação integral. “A participação dos estudantes nessa campanha é mais um exemplo de como a Fundação valoriza a prática como complemento ao ensino teórico, preparando-os para os desafios profissionais futuros”, destacou.

Eles puderam acompanhar as diversas etapas da produção, desde a preparação das cenas até a definição dos elementos de cenografia. A sessão de fotos e filmagens foi um dos momentos mais aguardados pelos universitários, que assistiram à montagem dos cenários e à preparação dos modelos, todos estudantes da Unifev. Além disso, tiveram a possibilidade de interagir com publicitários, jornalistas, fotógrafos, produtores e videomakers profissionais, que explicaram detalhes técnicos sobre iluminação, enquadramento, direção de cena e produção de conteúdo para as redes sociais.

A participação dos alunos de Publicidade foi um diferencial na campanha do Vestibular 2025. “Foi um dia intenso e enriquecedor. Pudemos aplicar o que aprendemos em aula, o que nos aproximou um pouco mais da realidade do mercado de trabalho. Essa experiência nos proporcionou um conteúdo rico e dinâmico e envolvimento ativo dos alunos”, ressaltou Altair Carvalho, aluno do 8º período de Publicidade e Propaganda.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Pagliarani Zeitune, destacou a importância da vivência para a formação dos futuros publicitários. “É uma oportunidade valiosa para eles, que têm a chance de ver na prática como funcionam os bastidores de uma grande campanha, o que enriquece sua formação e amplia os horizontes profissionais. É fundamental participar dessas iniciativas para que vejam a complexidade e o dinamismo do mercado publicitário”, afirmou.