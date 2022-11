Alunos da Medicina Unifev realizam 3º Encontro Interligas

Gratuito, evento contou com palestras de médicos convidados e mobilizou estudantes e profissionais da saúde

Os alunos do curso de Medicina da Unifev realizaram nos dias 17 e 18 deste mês o 3º Encontro Interligas por meio do canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga). A organização do evento ficou por conta do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev), que trabalhou em parceria com o seu Conselho de Ligas (Colig).

Na oportunidade, palestraram nomes da medicina regional e nacional. Entre os convidados, marcaram presença: Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, Profa. Ma. Valéria Oliveira de Castro, Dra. Juliana Akita, Profa. Ma. Gracielly Pantano, Profa. Ma. Regina Chaves de Lima, Esp. Jean Rodrigues e Dra. Geruza Oliveira de Aquino.

O encontro, que contou com a participação de estudantes e profissionais da área da saúde, discutiu temas diversos. Práticas integrativas do SUS até transtornos de déficit de atenção na infância foram abordadas em sessões mediadas por professores e alunos da graduação. “Os temas foram escolhidos com muito carinho, pensando nos convidados”, explicou Lucas Ajonas Alves, estudante e Presidente do Colig.

Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, o evento é uma ação positiva do curso. “Agradeço aos colegas e palestrantes por aceitarem o convite e parabenizo a união das ligas pela excelência e qualidade dessa conferência”, concluiu.

O evento contou ainda com emissão de certificado e movimentou, também, os perfis dos organizadores nas redes sociais (@camev.unifev e @colig.unifev).