Encontro contou com recepção, depoimentos de professores, exposição de vídeos e atividades interativas

Na manhã na última sexta-feira (03), uma despedida aos formandos da 3° série do Ensino Médio foi organizada pela coordenação do Colégio Unifev. O encontro foi marcado pelas homenagens dos docentes aos discentes, feitas no jardim e no Auditório da Cidade Universitária.

Tradicional, o momento é conhecido como “Aula da Saudade” e contou com a presença de professores, estudantes, da coordenadora Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni e da Diretora Terezinha Joana de Carvalho Amaral.

Recepcionados pelo coral do 3° ano do Ensino Fundamental, ao todo, 22 alunos participaram da reunião, que contou com os depoimentos dos professores, vídeos de homenagens, algumas atividades interativas e um café da manhã especial.

Para Adriana, a demonstração de carinho evidencia o amor que a Escola tem por cada jovem que passa pela Instituição. “Durante o Ensino Médio nos dedicamos muito para viabilizar o máximo de conhecimento aos nossos alunos e poder contemplar o excelente desempenho deles em vestibulares e no Enem. Para isso, convivemos intensamente durante três anos, juntinhos como uma família, e criamos laços que serão eternos. Depois de tanta dedicação e busca por resultados, aqui marcamos a vida de cada com uma dose extra de afeto e emoção”, justificou.