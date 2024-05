Alívio no clima quente: temperaturas vão cair esta semana no estado de SP

Embora o estado de São Paulo esteja ainda, nesta segunda-feira (13/5), sob influência de uma onda de calor de “grande perigo”, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica uma queda de temperaturas a partir de terça-feira (14/5).

O deslocamento de uma frente fria vai levar ao aumento da umidade no litoral, no centro-leste e sul do estado a partir da terça, com maiores condições de chuva.

De acordo com a Climatempo, a previsão é de um tempo mais fechado e chuvoso no litoral sul e na Baixada Santista. Na Grande São Paulo, haverá um pouco de sol, mas com aumento na nebulosidade – a chuva pode acontecer a qualquer momento e a temperatura máxima tende a cair para 24° C.

Não há expectativa de grandes volumes de chuva no interior e na Região Metropolitana de São Paulo.

O friozinho, continua até a quarta-feira (15/5). Na capital, o dia pode começar com temperatura em torno de 16° C e a máxima não deve passar dos 22° C, já sem condição de chuva.

No litoral, as máximas ficam em torno de 25 a 23° C, nos dois dias, com chance ainda de chuva fraca a moderada na quarta.

Diferentemente do leste e sul de São Paulo, segundo a Climatempo, o interior não vai sentir tanto impacto com a passagem da frente fria, mas o aumento da umidade ajuda na secura do ar. A condição é de um pouco de chuva para São Carlos, Campinas, Bauru e Pirassununga, mas com temperaturas ainda em torno de 29 a 31° C. As cidades do oeste e noroeste do estado ainda vão seguir sem chuva.

A Climatempo avisa, no entanto, que a abragência do calor se espalha por quase todo o estado já na quinta (16/5) e sexta-feiras (17/5). A tendência é de uma nova queda de temperatura para o próximo final de semana, 18 e 19 de maio.