Alerta vermelho: Votuporanga atinge 41°C em meio a onda de calor extrema

Votuporanga está sob uma onda de calor que elevou as temperaturas da região em até 5°C, com a previsão de alcançar 41°C nesta quinta-feira (26). A alta persistirá nos próximos dias, sem expectativa de chuvas, segundo dados atualizados pelos principais institutos meteorológicos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido um alerta laranja para dez estados e o Distrito Federal, destacando o perigo devido à intensa onda de calor. Além disso, foi emitido um alerta de baixa umidade para regiões do Centro-Oeste, partes do Nordeste e do Sudeste, incluindo São Paulo e Paraná. A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos, variando entre 20% e 12%.

🚨 Riscos à saúde e ao meio ambiente

As condições climáticas adversas elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a saúde da população. Os sintomas incluem ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

A população deve adotar medidas preventivas, como hidratar-se com frequência, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes e umidificar os ambientes.