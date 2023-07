ALERTA: motorista nu persegue adolescente de 14 anos em Votuporanga

Um fato ocorrido na manhã desta quinta-feira, na zona norte de Votuporanga e publicad em redes sociais, deixou a comunidade bastante apreensiva.

A reportagem do votunews.com.br apurou que uma adolescente de 14 anos, relatou à Polícia que foi perseguida por um homem dirigindo um veículo totalmente nu.

De acordo com informações, o casou chegou ao conhecimento da Polícia que reforçou o patrulhamento em vários pontos da zona norte nesta quinta-feira, com vistas as características do homem e do veículo.

O fato foi publicado em uma rede social da própria adolescente e também de seus familiares que alertaram sobre o ocorrido.

Durante esta quinta-feira, prints do ocorrido circularam em diversos grupos de whatssap e o caso deixou a população preocupada e apreensiva.

O votunews procurou a Polícia Militar que confirmou o registro de ato obsceno e informou que a perseguição a adolescente teria acontecido próximo ao Ginásio Mário Covas – zona norte da cidade.

A PM informou que populares não conseguiram anotar a placa do veículo, que segundo a menina, o motorista estava em um Ford Fiesta e teria a seguido durante dois quarteirões e mostrado o órgão genital para ela.

A adolescente relatou que estava a caminho do serviço de sua irmã próximo a uma escola da zona norte, quando o motorista começou a mexer com ela. “O carro veio me seguindo, percebi algo estranho, mas não dei muita bola, ele esperou chegar em um lugar que não tinha muita gente, parou. Ele estava pelado, eu travei na hora e começou a mexer nas partes íntimas e quis sair do carro para me pegar. Nessa hora eu saí correndo e, graças a Deus tinha um homem na rua que me ajudou”, relatou a menina.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e fez patrulhamento com vistas às características do veículo e do indivíduo.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br