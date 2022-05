ALERTA AO COMÉRCIO: golpista passa ‘falso PIX’ em Votuporanga

Estelionatário/ladrão já tem 13 passagens e 4 processos, desde adolescente

Atenção comerciantes e empresários para o alerta de um golpista que age no comércio de Votuporanga. Ele tem deixado estabelecimentos no prejuízo ao efetuar compras e ‘simular’ o pagamento via PIX. O picareta tem 13 passagens policiais e 4 processos criminais.

Segundo a polícia, ele vai a lojas e outros estabelecimentos e faz compras. No caixa, inicia o pagamento pelo PIX, printa a tela do celular e encaminha para a empresa a imagem na qual aparece os dados e o valor, supostamente pago, porém não conclui a operação.

Para completar o golpe, como o dinheiro não cai na conta, fala que está com pressa, levando a compra e deixando a empresa no prejuízo. Uma das vítimas foi um supermercado da cidade, que registrou o caso na polícia e o criminoso já foi identificado.

Ele se passa por microempresário, tem firma aberta e anuncia seus produtos do ramo de alimentos nas redes sociais. Contudo, o jovem golpista tem longa ficha criminal. Desde adolescente comete crimes.

Em 2018 foi condenado e cumpriu pena ao furtar dois celulares em uma loja. No ano passado se apropriou indevidamente e responde a outro processo criminal no Fórum de Votuporanga.

DICA DA POLÍCIA:

Não aceite print de tela como comprovante de pagamento

Confirme o pagamento no extrato bancário

Libere o produto após a confirmação do pagamento

Recuse confirmação de PIX apenas pelo ‘cliente’ mostrar a tela do celular

Ao notar ação de golpista, chame a polícia para o flagrante do crime.

