Agropecuarista de Fernandópolis será sepultado neste sábado

Será sepultado no final da tarde deste sábado, dia 17, o corpo do agropecuarista Marco Antônio Bortoluzo, 57 anos. O velório terá início às 6h00 e o sepultamento previsto para as 16h00 no Cemitério da Consolação.

Bortoluzo era morador no bairro Vila Nova e foi encontrado sem vida pela esposa em um dos banheiros da casa no final da manhã desta sexta-feira com ferimento na cabeça. Ao lado do corpo foi encontrada uma arma de fogo. Ele deixa esposa e uma filha. Fonte: Região Noroeste