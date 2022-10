Universitários conheceram técnicas relacionadas à produção de açúcar, álcool e soja

Os alunos do 10o período do curso de Agronomia da Unifev realizaram, no último sábado (dia 22), uma visita técnica à Usina COFCO Internacional, em Meridiano-SP.

Na ocasião, os universitários foram acompanhados pelo docente da graduação Prof. Dr. Juliano Costa da Silva e tiveram a oportunidade de conhecer técnicas de plantio, manutenção e colheita da cana para a produção de açúcar e álcool. Além disso, também aprenderam sobre a produção de soja.

Segundo Silva, a visita compõe a disciplina “Tecnologia de produção de açúcar e de álcool”, que viabiliza o conhecimento prático dos conceitos aprendidos em sala de aula sobre o setor sucroalcooleiro.

“Dessa forma, fundamentamos os alunos em relação às tecnologias utilizadas e os motivamos a atuar no setor, que já tem grande demanda”, explicou o docente.

Pé na estrada

Na sexta-feira (dia 21), alunos dos 2°, 4°, 6°, 8° e 10° períodos da Agronomia e 6° período de Engenharia Mecânica também realizaram uma visita técnica à multinacional Grupo Jacto, em Pompéia-SP.

Sob a supervisão do Prof. Epitácio José de Souza, os estudantes conheceram a história, a produção, o treinamento e o museu no complexo da empresa, que é especialista em produtos e serviços de alta tecnologia para os setores da saúde e do agronegócio.