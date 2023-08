Agosto Dourado: Secretaria da Saúde promove ações de incentivo ao aleitamento

Leite materno é essencial para fornecer ao recém-nascido os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável, protegendo-o de várias doenças

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga promoveu um encontro com mães que participam do grupo de aleitamento materno no Banco de Leite. Na ocasião, Job Amaral Macedo, médico pediatra da rede municipal, orientou sobre a importância nutricional do leite materno. A iniciativa faz parte das comemorações ao mês do aleitamento, tradicionalmente conhecido como Agosto Dourado.

O intuito do grupo é apoiar as mães quanto ao assunto, esclarecer dúvidas sobre a posição adequada do bebê na amamentação, orientações para ordenha e para alterações mamárias como: ingurgitamento mamário, mamilo fissurado, entre outras questões.

O leite materno é essencial para fornecer ao recém-nascido os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável, protegendo-o de várias doenças. Além disso, assegura benefícios na saúde, evitando problemas fonoaudiológicos, respiratórios, auditivos e psicomotores.

A campanha Agosto Dourado foi instituída no Brasil por meio da Lei 13.435, durante a 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, em 2017. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. São 30 dias em que são celebrados a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento.

Banco de Leite

O Banco de Leite da Secretaria Municipal da Saúde conta com doadoras que realizam a ordenha em domicílio. Em Votuporanga, o Serviço é responsável pela alimentação de recém-nascidos da UTI Neonatal da Santa Casa, que atende Votuporanga e região. Neste ano, até o momento, foram coletados cerca de 209 litros de leite humano, em 2022 mais de 419 litros.

As mulheres que queiram iniciar este processo de doação devem estar amamentando seu bebê e ainda apresentar a mama cheia. Para se cadastrar como doadora é preciso apresentar a carteira de pré-natal e documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS), no Banco de Leite.

Para obter mais esclarecimentos e orientações, o Banco de Leite Humano está localizado à Rua Antonio Galera Lopes, nº 2620, no bairro Pozzobon, ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. O telefone é o (17) 3421-9499. O atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.