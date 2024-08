Agosto Dourado: AME Votuporanga realiza ações especiais para as pacientes

Gestantes e lactantes receberam orientações personalizadas e apoio sobre amamentação

O AME Votuporanga, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), abraçou o Agosto Dourado com uma série de ações especiais para promover e valorizar a amamentação, reconhecida como a base da nutrição infantil, além de ser um ato de amor e cuidado.

Nesta semana, as consultas de enfermagem foram focadas em amamentação, oferecendo orientações personalizadas e apoio às gestantes e lactantes. Nestes atendimentos, as pacientes esclareceram dúvidas e receberam suporte prático.

A amamentação, apesar de ser um processo natural, pode apresentar desafios para muitas mulheres, especialmente as de primeira viagem. Nesse contexto, as orientações dos profissionais são essenciais para ajudar as mães a se sentirem mais seguras e preparadas. Durante as consultas, as enfermeiras ensinaram técnicas corretas de amamentação, como a pega adequada do bebê, que é crucial para evitar desconfortos e garantir que o bebê esteja recebendo o leite de forma eficiente.

Além disso, abordaram temas como a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, que é essencial para o desenvolvimento saudável do bebê, fortalecendo seu sistema imunológico e proporcionando todos os nutrientes necessários. Elas também ofereceram suporte emocional, ajudando a mãe a lidar com os desafios e ansiedades que podem surgir durante o período de amamentação.

Outras ações

Durante todo o mês de agosto, a recepção central do Ambulatório foi transformada com uma decoração temática, criando um ambiente acolhedor que celebra a importância do aleitamento materno.

Além disso, para ampliar a conscientização, foram instalados wallpapers em todos os computadores e TVs da unidade, exibindo mensagens que destacam os benefícios da amamentação para a saúde da mãe e do bebê. A fachada do AME também ganha destaque com a iluminação em tom amarelo, em referência ao Agosto Dourado, reforçando o engajamento na campanha.

Essas ações reafirmam o compromisso do Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga em apoiar as mães e garantir um começo de vida saudável para os bebês, fortalecendo a mensagem de que amamentar é um gesto de amor que deve ser incentivado e protegido.