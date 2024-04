Advogado é preso em operação com mandado de busca em Fernandópolis

Na manhã desta terça-feira,09, o advogado Adalto Sales de Matos Júnior foi detido em Várzea Grande durante a Operação Extramuros, realizada pelas forças de segurança do Ceará. O mandado de prisão, expedido pela Justiça Federal cearense, é resultado de suspeitas de envolvimento com organização criminosa.

A Polícia Federal identificou uma movimentação financeira superior a R$ 33 milhões nas contas dos investigados pela operação. Além da prisão do advogado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Brasil, incluindo Várzea Grande, Trairão (PA), Rondon (PA), Camocim (CE), Fortaleza (CE), Açailândia (MA), Fernandópolis (SP), Foz do Iguaçu (PR), Caruaru (PR) e Olinda (PR). Ao todo, foram 13 mandados de prisão e 44 mandados de busca e apreensão.

A operação é desdobramento da prisão de um dos líderes de um grupo criminoso cearense, na última sexta-feira,05, com atuação no tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia.

Na mesma ocasião, foram apreendidos veículos e realizadas buscas em uma residência de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza. Outros dois investigados foram detidos na sexta-feira.

Já nesta segunda-feira,08, dois médicos foram presos em Garça (SP) e Novo Itacolomi (PR), suspeitos de lavagem de dinheiro para o grupo criminoso em Fortaleza.

Imóveis e veículos pertencentes ao grupo foram sequestrados durante as operações.

A ação foi conduzida pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará), com apoio das Polícias Civis de diversos estados, incluindo Mato Grosso.

A OAB-MT está acompanhando o caso através do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), garantindo os direitos do advogado detido, e posteriormente o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) avaliará se houve falta ética.