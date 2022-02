Advogada é estuprada e tem vídeos gravados pelo namorado

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar um caso de estupro cometido contra uma advogada de Araçatuba (SP). O investigado é o ex-namorado da vítima. Segundo boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba, o caso ocorreu na noite de 21 de janeiro, em Birigui, na casa do rapaz, que até então era namorado da advogada.

Conforme o BO, o qual o RP10 teve acesso, naquela noite o casal foi até um barzinho em Birigui onde beberam bastante das 21h até por volta da meia noite e meia. Na saída, o casal foi para casa do rapaz. A vítima, de 24 anos, relata no BO que estava muito alterada e bem pior que ele.

Ainda de acordo com o registro policial, o rapaz, de 22 anos, manteve relações sexuais mesmo com a advogada desacordada, “totalmente embriagada e fora de si”, segundo o que consta no BO.

Quando acordou no dia seguinte, a vítima se lembrou de flashes do ocorrido, então perguntou ao namorado o que havia ocorrido. Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz admitiu que havia feito sexo com ela e que havia gravado a ação com o celular da advogada e transferido as imagens para o próprio celular. A vítima então viu três vídeos e uma foto em que aparece totalmente nua e desacordada, feitos pelo investigado durante o ato sexual sem consentimento.

A advogada disse na polícia que o rapaz admitiu ter transferido as imagens para o celular dele sem nenhuma autorização dela.

Apesar de ter ficado constrangida com o ocorrido, o namoro continuou por mais uma semana quando houve uma nova discussão e o rompimento do relacionamento. A advogada procurou a Polícia Civil de Araçatuba no dia 31 de janeiro. Ela apresentou a imagem e os vídeos em um pendrive, o qual fora apreendido para auxiliar nas investigações.

O caso foi remetido para a delegacia de Birigui, que continua com a apuração. A vítima solicitou e a Justiça concedeu uma medida protetiva. Com isso, o ex-namorado não pode se aproximar da vítima. Os nomes dos envolvidos foram preservados.

rp10