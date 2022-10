ADOLESCENTE MATA MADRASTA COM MAIS DE 20 FACADAS

Um adolescente de 16 anos foi apreendido depois de confessar que matou a madrasta com mais de 20 golpes de faca, na madrugada desta quarta-feira (19), em Taquaritinga.

O crime foi descoberto depois que moradores viram o adolescente com um ferimento na perna, em uma praça. Ele foi levado para uma unidade de saúde e contou que foi ferido pela madrasta durante uma briga em casa.

A Polícia Militar foi até a residência, no bairro Jardim do Bosque, e encontrou a dona de casa morta na sala. Ela tinha ferimentos em várias partes do corpo. A faca usada no crime foi encontrada no quarto.

Janda Aparecida Badelga, de 45 anos, morava com o pai do adolescente, que está internado com problemas de saúde. O adolescente é usuário de drogas e já tem passagens pela polícia. Ele vai ficar à disposição da justiça.

FONTE . QRU NEWS