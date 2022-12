Jovem morto soterrado em silo de milho teria passado mal e caído

O jovem de 21 anos que morreu “soterrado” em um silo de milho instalado em uma fazenda de Sud Mennucci (SP) teria desmaiado antes do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto.

Ruan Patrick fazia manutenção interna no silo, quando passou mal e caiu, na segunda-feira (5). A causa da morte será apurada pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar de usar capacete e óculos de proteção, o jovem não utilizava equipamento de segurança para trabalho em altura. O corpo foi retirado do silo horas depois do acidente.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pela fazenda, mas não obteve resposta.

Por meio das redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Ruan Patrick.

“Descanse em paz. Que Deus te receba de braços abertos, meu lindo”, escreveu uma prima.

“Com apenas 20 anos, Ruan Patrick, que Deus te receba de braços abertos”, postou outro internauta.

G1