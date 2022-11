Um adolescente de 13 anos morreu após quatro dias internado na UTI por sofrer uma forte descarga elétrica em um campo de futebol em Lins (SP). O caso ocorreu no último domingo (30) e a morte foi confirmada ontem, quinta-feira (3). Um boletim de ocorrência foi registrado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Wanderley Santos, Gabriel Henrique Santos Correa jogava bola com colegas quando encostou em um fio da rede elétrica. O laudo pericial vai apontar se o adolescente pegou o fio com as mãos, se tropeçou ou se pisou nele.