Santa Casa de Casa Branca informou que paciente chegou com sintomas leves, mas quadro se agravou. Corpo foi enviado para SVO de Mococa para apuração da causa da morte

A Santa Casa informou que a menina estava com sintomas leves, como febre e dor de garganta e passou pela triagem e classificação de risco que foi de não-urgente. “O atendimento lá está muito ruim. Ela ficou esperando duas horas para ser atendida para passar pelo acolhimento. Passou pelo acolhimento, [mas] não tinha lugar para sentar. Ela teve que ficar no carro esperando o atendimento. A hora que minha mãe foi ver no carro, ela já estava desmaiada desacordada. Minha mãe entrou com o carro na emergência aí foram atender ela, mas já era tarde demais”, disse a irmã da jovem, a costureira Mariane Rocha da Silva.