“Administração Efetiva”: Votuporanga fica entre as 8% melhores do Estado, segundo Tribunal de Contas

Município ficou entre as 52 cidades que obtiveram a melhor classificação no IEG-M 2023; sete setores da administração foram avaliados

Mais uma vez Votuporanga figura entre as melhores cidades do Estado e, desta vez, o órgão responsável pela certificação foi o Tribunal de Contas, que colocou o município entre os 52 melhores do território paulista, o que representa apenas 8% do total. O estudo, realizado em 2023 com dados de 2022, compõe o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado desde 2015 para medir a eficiência das Prefeituras paulistas.

O indicador prevê cinco faixas de classificação das administrações: altamente efetiva (nota A), muito efetiva (B+), efetiva (B), em fase de adequação (C+) e baixo nível de adequação (C). Desta forma, Votuporanga ficou com a classificação efetiva, entre os municípios que conquistaram a melhor certificação, já que nenhum outro obteve notas B+ e A.

“Ficamos extremamente honrados em integrar, novamente, um seleto grupo de municípios paulistas que prioriza a efetividade em suas gestões. Mas o trabalho está longe de terminar, já que nos dedicamos diariamente, junto com a Controladoria Geral do Município e as demais Secretarias Municipais, desenvolvendo ações para conquistarmos resultados ainda melhores, chegando aos índices não alcançados pelos municípios neste ano e melhorando ainda mais nossa classificação”, disse o prefeito Jorge Seba, que recebeu ofício do vereador Meidão nesta terça-feira (23/1), parabenizando-o pela conquista.

A coordenadora da Controladoria Geral do Município, Fabiana Lopes, ressaltou a importância do estudo para a gestão municipal. “O IEG-M é uma ferramenta de fiscalização que, ao apresentar seu resultado, colabora para que o gestor corrija o rumo, redefina prioridades e consolide o planejamento, tomando decisões, com base nos indicadores, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.”

O IEG-M tem foco em infraestrutura e processos e avalia a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração como Saúde, Educação, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção das Cidades (Defesa Civil), Meio Ambiente e Governança da Tecnologia da Informação.