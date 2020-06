ACV emite comunicado após decreto de flexibilização e sugere que comerciantes adotem o horário das 13h às 17h

A Associação Comercial de Votuporanga comunica a todos sobre novas regras de flexibilização publicadas pelo Prefeito João Dado no Diário Oficial do Município, na tarde desta quarta-feira (10/6).

A partir desta data, ficam flexibilizadas as atividades comerciais e de serviços na Forma do Plano São Paulo de Retomada Consciente.

Os comerciantes poderão optar por abrir o atendimento em somente um dos dois períodos relacionados pelo Decreto: apenas de manhã, das 9h às 13h OU somente a tarde das 13h às 17h.

ATENÇÃO

A ACV sugere que todos adotem o horário das 13h às 17h, para termos uma comunicação unificada aos clientes

IMPORTANTE

– Obrigatório o uso de máscara facial para todos, dentro e fora dos estabelecimentos

– Obrigatório disponibilizar álcool em gel para clientes e colaboradores

– Obrigatório obedecer às regras de distanciamento, inclusive em filas

– Manter ambientes ventilados

– Fazer higienização interna e externa sempre que possível

A ACV agradece, imensamente, ao Prefeito João Dado por atender ao pedido da entidade, feito para proteger o emprego e a renda de centenas de famílias dependentes do comércio de Votuporanga.

Seguimos em diálogo aberto com o Poder Público, sempre buscando flexibilizações que sejam possíveis, em consonância com as recomendações de saúde de combate à Covid-19.