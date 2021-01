ACV anuncia nova edição da Liquida Votu

Ação será promovida pelo terceiro ano consecutivo e busca otimizar as vendas no comércio de Votuporanga; moto 0km é um dos 11 prêmios que serão sorteados

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV já está se preparando para mais uma importante ação de vendas na cidade. A terceira edição da Liquida Votu, que se tornou uma das principais promoções da entidade, será entre os dias 19 de fevereiro e 15 de março, com o sorteio de 11 prêmios.

“A campanha surgiu de uma demanda apresentada pelos nossos associados, que entre Natal e Dia das Mães não tinham nenhuma ação que ajudasse a impulsionar as vendas. A ideia deu muito certo e vem crescendo a cada ano”, destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.

A campanha também vem contribuir com o tradicional período de troca de coleções e premia consumidores que aproveitam as ofertas exclusivas preparadas para a época. Além dos descontos, quem comprar nas lojas participantes concorrerá a uma moto 0 km e a 10 vales-compras no valor de R$500 cada. Os vendedores dos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.

