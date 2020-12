FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES EM VOTUPORANGA: Prefeitura aguarda publicação de Decreto Estadual para analisar novas regras do Plano SP

A reportagem do Votunews entrou em contato com a Prefeitura de Votuporanga para falar sobre as novas regras do Plano SP anunciadas nesta sexta-feira pelo Governador João Dória.

Segundo informações, a Prefeitura aguardará a publicação do novo Decreto Estadual para analisar os itens e adotar as medidas locais necessárias.Até que ocorra essa publicação, as regras para o funcionamento de bares e restaurantes em Votuporanga permanecem como estão no momento.

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (11) a redução do horário de funcionamento de bares e a ampliação do horário de operação de shoppings como medida para tentar conter o avanço de casos de coronavírus em todo o estado.

Bares, que antes podiam funcionar até as 22h, deverão fechar às 20h.

Os restaurantes poderão continuar abertos até 22h, mas deverão parar de servir bebidas alcoólicas às 20h. Shoppings terão o período de funcionamento estendido de 10 horas para 12 horas, para evitar aglomerações nas compras de fim de ano.

As novas regras foram divulgadas em coletiva de imprensa no início da tarde pelo secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn. Elas passam a valer a partir deste sábado (12) e terão período de validade de 30 dias, que poderá ser prorrogados.

REPORTAGEM VOTUNEWS: