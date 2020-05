ACV anuncia comércio aberto até as 18 horas neste sábado

As lojas foram autorizadas a abrir na quinta e sexta, das 8h às 18h, e no sábado das 9h às 18h, seguindo diversas recomendações de saúde.

A Associação Comercial de Votuporanga anuncia novas conquistas de apoio aos associados, obtidas em comum acordo com o Prefeito João Dado, após reunião realizada entre o presidente Valdeci Merlotti e o vice-presidente Carlos Motta, na tarde da última quarta-feira (6/5).

O Decreto Municipal n° 12.316 autorizou, desde ontem até este sábado, a abertura de lojas dos segmentos de cama, mesa e banho, bazar, armarinhos, confecções, calçados, vestuário de inverno em geral e aquecedores de ambiente.

As lojas foram autorizadas a abrir na quinta e sexta, das 8h às 18h, e no sábado das 9h às 18h. Além da demanda gerada pelo Dia das Mães, a determinação também leva em consideração a baixa temperatura prevista para os próximos dias e a necessidade provável dos consumidores de adquirirem agasalhos e afins.

“O atendimento foi flexibilizado, até o momento, para estes três dias que antecedem o Dia das Mães, mas continuamos em contato com o Prefeito João Dado, com reuniões presenciais, buscando sempre encontrar as soluções adequadas de apoio aos associados, sem deixar de lado nossa preocupação com a pandemia”, comenta o presidente Valdeci Merlotti.

Para a abertura, os associados terão que obedecer às seguintes recomendações: exigir o uso de máscara facial pelos funcionários e clientes; oferecer álcool em gel para uso dentro da loja; exigir distância mínima de 2m² por cliente dentro dos estabelecimentos; permitir a entrada de apenas um membro por família; filas internas e externas com distância mínima de 1,5 m² por cliente; e utilizar senha para disciplinar a entrada, se necessário.

“Devemos respeitar à risca estas determinações, para continuarmos nossa luta contra novos casos da Covid-19. Votuporanga está se comportando bem, com números abaixo dos registrados em muitas cidades, mas devemos manter a atenção”, ressalta Valdeci Merlotti.

Saiba mais sobre o Decreto em nosso site (www.acvnet.com.br)