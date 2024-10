Visita ao Câmpus Centro incluiu a academia, os estúdios de rádio e tv e a estrutura acadêmica disponível aos alunos

Na tarde de quinta-feira (3/10), os acolhidos da Comunidade Nova Vida realizaram uma visita às instalações do Câmpus Centro da Unifev. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer a academia, os estúdios da Rádio e TV Unifev, além da estrutura acadêmica da Instituição.

A Comunidade de Recuperação Nova Vida é uma entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em Votuporanga no ano de 1986 para acolher e reabilitar gratuitamente pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (de álcool e outras drogas).

Os visitantes, acompanhados pela psicóloga da comunidade terapêutica, Karen Gouveia, foram recebidos pela coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, e pelo coordenador do Núcleo de Vivências Corporais (NVC), Prof. Dr. Valter Mariano dos Santos Júnior.

De acordo com Mariano, os acolhidos são participantes do projeto de treinamento funcional, desenvolvido pelo curso de Educação Física na entidade, sob a sua supervisão, com foco na saúde física e mental, no resgate da autoestima e a relação com o próprio corpo. “Nossas aulas semanais são complementadas por visitas como a de hoje, que visam apresentar a Unifev de forma abrangente. Desejamos que eles conheçam nossa estrutura física e compreendam a importância da Instituição para a cidade e região, inclusive na vida deles, já que acreditamos que os diversos projetos de responsabilidade social desenvolvidos contribuem significativamente para o tratamento e para reinseri-los na sociedade”.

Segundo a psicóloga da entidade, as atividades desenvolvidas pela Unifev são importantes na ressocialização dos acolhidos, promovendo transformações comportamentais, elevando a qualidade de vida e facilitando a reinserção no âmbito familiar e social. “A parceria da Unifev com a Comunidade de Nova Vida é de longa data, contribuindo com o nosso projeto terapêutico. Visitas como esta são fundamentais para tirá-los um pouco do ambiente em que estão e trazê-los para um convívio social”, destacou Karen.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social agradeceu a presença de todos e exaltou o trabalho realizado. “É um prazer receber os acolhidos da Comunidade Nova Vida e colaborar com as atividades desta importante entidade. O trabalho social desenvolvido por vocês é fundamental para a reinserção social e profissional das pessoas atendidas”, finalizou Vanessa.