Ações ambientais são discutidas em reunião de Consórcio Intermunicipal, em Votuporanga

Nesta quarta-feira (5/5), Jorge Seba se reuniu com 11 prefeitos de cidades da região, que, assim como Votuporanga, integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas), para tratar de ações de desenvolvimento ambiental.

Em reunião realizada no auditório do Centro de Cultura e Turismo, entre as solicitações discutidas, estão capacitações e aquisição de veículos e equipamentos, entre outros assuntos.

O Consórcio, presidido pelo prefeito Jorge Seba, é composto pelos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Nipoã, Valentim Gentil e Votuporanga.