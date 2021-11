Acidente na rodovia Péricles Bellini envolve viatura da Polícia Civil em Votuporanga

Um acidente ocorrido por volta das 16 horas, desta quarta-feira, dia 24, mobilizou as equipes de resgate e demais forças policiais. A colisão envolvendo dois veículos na rodovia Péricles Bellini – no viaduto próximo a Vila Carvalho, em Votuporanga, mas por sorte não teve vítimas.

No acidente, envolveu-se dois carros, sendo uma viatura oficial da Polícia Civil – Seccional de Votuporanga. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

Votunews: