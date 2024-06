Acidente na Rodovia Euclides da Cunha deixa quatro feridos após colisão entre carro e boi

Na noite deste domingo, dia 2, um acidente envolvendo um carro e um boi na Rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Fernandópolis, resultou em quatro pessoas feridas. O incidente ocorreu no sentido Fernandópolis a Estrela D’ Oeste, próximo ao Ferro Velho São Paulo.

Segundo relatos, um veículo Corolla colidiu com um boi de grande porte que estava no meio da rodovia. O impacto foi tão forte que o animal ficou caído na pista, bloqueando a passagem. O motorista do Corolla agiu rapidamente, sinalizando o local para evitar novos acidentes. Entretanto, a área é conhecida por ser bastante escura e situar-se em uma baixada, dificultando a visibilidade.

Pouco tempo depois, um veículo HB20, cujo condutor não conseguiu visualizar o obstáculo a tempo, também colidiu com o boi, resultando em capotamento. No total, quatro pessoas sofreram ferimentos leves. As vítimas foram prontamente socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Entre os feridos, duas pessoas relataram dores no tórax devido ao impacto. Iago Sincero