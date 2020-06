Acidente na Rodovia Euclides da Cunha deixa ferido em Fernandópolis

Colisão ocorreu no trecho urbano da SP-320, em frente ao shopping de Fernandópolis/SP.

No início da noite desta quinta-feira (11), uma colisão entre duas caminhonetes deixou pelo menos um ferido, no trecho urbano da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos uma caminhonete GM/D20 que seguia no sentido Votuporanga/SP – Fernandópolis teria atravessado o canteiro que separam as vias e colidido contra uma GM/S10 que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto da colisão, pelo menos um homem ficou ferido sendo socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros. Até a publicação desta reportagem não haviam sido divulgadas a identidade e estado de saúde da vítima.

As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia.