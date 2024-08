Acidente na Péricles Belini deixa quatro pessoas feridas

Na tarde desta sexta-feira (2), um acidente envolvendo um Fiat Punto e um Toyota RAV4 deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Péricles Belini, sentido Cardoso a Votuporanga.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motorista do Fiat Punto tentou cruzar um trevo e acabou colidindo com o RAV4, que era conduzido por um dentista e tinha mais dois passageiros. O impacto fez com que a caminhonete capotasse.

Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e apresentavam ferimentos leves. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e apurar as causas do acidente.

