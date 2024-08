Acidente na madrugada: rapaz fica gravemente ferido em colisão entre moto e carro em Votuporanga

NOTÍCIA URGENTE:

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado, em Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o acidente aconteceu por volta da 1 hora, deste sábado, e envolveu um motociclistas de 31 anos de idade e um automóvel.

A reportagem do votunews apurou que a forte colisão aconteceu na ligação das avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes (conhecido como pontilhão do Vilar).

A forte colisão aconteceu no início da avenida do bairro Pozzobon e o impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado metros de distância do local. O condutor da moto ficou gravemente ferido com várias fraturas na perna esqueda, sofreu ainda politraumatismo e traumatismo craniano.

Imediataemnte, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima até o pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

Reportagem: www.votunews.com.br