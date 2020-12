Acidente mata professora em rodovia de Jales

Carro que ela dirigia pegou fogo após batida violenta. Vítima é uma professora.

Uma professora de 59 anos morreu hoje (24) depois que o veículo em que ela dirigia pegou fogo após uma colisão frontal com uma camionete Hilux da cidade de Palmeira d’Oeste.

Ela seguia no sentido Jales à Santa Albertina e a princípio no KM 11+400 metros, próximo à “Estrada da Uva”, por motivos ainda serem esclarecidos pela polícia científica, houve a colisão frontal com a Hilux.

O Palio capotou além do acostamento e pegou fogo. A condutora morreu no local.

O motorista da camionete e o filho foram socorridos para a Santa Casa de Jales onde estão sendo atendidos pelas equipes de emergência e seus nomes ainda não foram divulgados.

(Informamais)