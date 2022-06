Acidente mata motociclista de 44 anos na Assis Chateaubriand

Um motociclista de 44 anos morreu depois de se envolver em um acidente nesta sexta-feira (3), em Olímpia, na região de Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista seguia por uma estrada vicinal de Olímpia, no sentido Rio Preto, quando, ao chegar no trevo da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), foi atingido por uma picape com placas de Rio Preto.

O motociclista chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente será investigado.