Acidente envolvendo picapes mata duas pessoas na Assis Chateaubriand

Um acidente grave envolvendo picapes matou duas pessoas na tarde deste sábado (6/7), no quilômetro 275 da rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, dois ocupantes de uma picape Fiat/Strada não resistiram aos ferimentos e morreram. O veículo tinha placas de Planalto (SP).

Os ocupantes da Ford/Ranger, com placas de Catanduva (SP), foram socorridos e levados para um hospital em Penápolis. Das cinco pessoas que estavam no veículo, três são crianças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas que não resistiram ao acidente. O veículo foi danificado.

Houve uma perícia no local e as circunstâncias do acidente serão apuradas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). SBT Interior