Ocorrência agora na rodovia Percy Waldir Semeguini – entre Fernandópolis e o distrito de Arabá. Colisão entre carro e caminhão. No automóvel duas vítimas com ferimentos leves, sendo a mulher encaminhada para a UPA de Fernandópolis e o homem para a Santa Casa da vizinha cidade.

As vítimas são estudantes do curso de Medicina, atualmente residindo no Paraguai. No caminhão ninguém ficou ferido.

TVC INTERIOR: