Abelhas matam homem e deixam outro ferido em Rinópolis

Um homem de 43 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atacados por um enxame de abelhas, na tarde da última sexta-feira (5), na área rural de Rinópolis, cidade da região de Araçatuba, no noroeste paulista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam trabalhando quando foram surpreendidas pelo ataque dos insetos. Valdecir Correia de Souza sofreu ferimentos graves e não resistiu. O outro trabalhador rural que também ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região.

O corpo de Valdecir foi removido pelos bombeiros e levado até o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã (SP).

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil. Sbt Interior